Gemeinsam garteln: Neues Selbsternte-Projekt in Wallhof

Die Schwechater Stadtgärtnerei und der Bauhof rekultivierten in der Wallhofgasse, zwischen Hutweide und der Tennishalle Weber, ein 8.000 m² großes Feld. Sie entfernten Bauschutt und Glasscherben und schütteten eine dicke Schicht Humuserde auf. Dafür investierte Schwechat um die 40.000 Euro. Gepachtet wurde der Grund von der Stadt Wien, vorerst einmal für zehn Jahre. Denn hier soll ein gemeinschaftliches Selbsternteprojekt entstehen.

Frist für die Bewerbung ist der 31. Jänner

„Leute die in Wohnungen leben, sollen in unserer Stadt die Möglichkeit bekommen, ihr eigenes Gemüse und Obst anzubauen“, erklärt Bürgermeisterin Karin Baier (SPÖ) das Vorhaben. Geplant ist, die Teilflächen des Ackers in einer Größenordnung von 1.000 bis 3.000 m² an Personengemeinschaften zu vergeben. Interessierte Gruppen und Vereine können sich bis 31. Jänner mit einem gemeinschaftlichen Gartenkonzept für die geplante Nutzung einer Teilfläche bewerben (abteilung10@schwechat.gv.at)

Nur Betriebskosten sind zu zahlen

Die Stadtgemeinde verlangt kein Geld für die zur Verfügung gestellten Äcker. Nur Wasser und Strom wird den einzelnen Gruppen per Zähler verrechnet. Die Idee zu dem Selbsternteprojekt entstand, laut Baier , schon während der Zeit der Rot-Grünen Regierung. Baier selbst wurde durch den Unterlaaer Kirchenacker inspiriert. Grünen-Stadtrat Simon Jahn entdeckte das Grundstück für diese Selbsternte-Idee. „Da stand zuvor eine alte Gärtnerei der Stadt Wien. Und wir verhandelten fast drei Jahre, um dieses Grundstück pachten zu können“, so Jahn.

Die erste Bewerbung um eine Teilfläche ist schon bei der Stadtgemeinde eingetroffen. „Biogarteln am Wallhof“ nennt sich der neugegründete Verein. Eine Gruppe aus Nachbarn, rund um Obfrau Elisabeth Molnar und Vereinsmitglied Peter Pinka, wollen gemeinschaftlich einen Garten betreiben, in dem es sowohl eine gemeinsam genutzte Fläche, wie auch individuelle Parzellen in variabler Größe zur Selbstversorgung geben soll. Ihr Konzept enthält auch die Planung einer bienenfreundlichen Blumenwiese mit Obstgarten, Obstbäumen (eine Streuobstwiese) und Nutzsträuchern. Laut Baier soll es große Gestaltungsfreiheit für die Gruppen geben: „Natürlich soll dort niemand grillen oder schlafen, und es dürfen auch keine Hüttchen gebaut werden. Auf dem Acker sollen Nutzpflanzen wachsen“, so Baier.

3.000 von dem 8.000 m² Feld sind für Hundebesitzer reserviert. Nachdem die Hochwasserschutzarbeiten im nächsten Jahr auch das Areal zwischen Hutweide und Schwarzmühlstraße betreffen, soll der „Hundegarten“ am Wallhofgelände als Alternative dienen. Auf dieser eingezäunten Auslauffläche dürfen sich Hunde ohne Leine austoben.