Rotes Kreuz sucht „Zivis“

Die geburtenschwachen Jahrgänge Anfang-2000er-Jahre haben auch Auswirkungen beim Roten Kreuz Schwechat. Denn die Rettungsorganisation sucht händeringend nach Zivildienern – ab April sind noch fünf Plätze frei, ab Juli sogar sieben.

„Zivildienstleistende sind für unsere Bezirksstelle und somit auch für die Bevölkerung eine wichtige Säule im Rettungs- und Krankentransportdienst. Gleichzeitig bilden sie auch den Pool für unsere zukünftigen ehrenamtlichen, aber auch hauptberuflichen Mitarbeiter“, erläutert Bezirksstellengeschäftsführer Markus Palkowitz.

Zivildiener sind beim Roten Kreuz Schwechat als Sanitäter im Rettungs- und Krankentransport eingesetzt. Nach zweimonatiger Ausbildung und der erfolgreich abgeschlossenen Prüfung haben sie die Berufsausbildung zum Rettungssanitäter erworben. Zum Einsatz kommen sie vornehmlich in der Zentrale in Schwechat, aber auch in den Außenstellen in Himberg oder Leopoldsdorf.

„Zivildienstleistende leisten tagtäglich einen wichtigen Beitrag, um eine rasche Hilfeleistung bei erkrankten oder verletzten Personen zu gewährleisten“, unterstreicht Palkowitz die Bedeutung der „Zivis“. Aber auch beim Transport von Dialyse- oder Strahlentherapiepatienten oder im Bereich von Kontrollfahrten zu Nachuntersuchungen sind sie unverzichtbar. Seit 1975 kommen Zivildienstleistende beim Roten Kreuz zum Einsatz.

Ansprechpartner ist Bezirksstellengeschäftsführer Markus Palkowitz: 0043/59/14477012 oder schwechat@n.roteskreuz.at.

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.