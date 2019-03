„Es ist wieder „Neon-Party“ im ÜDIWÜDI“, freuten sich die Vorstandsmitglieder des Schwechater Jugendzentrums am Zirkelweg. Für das 10–Jahres Jubiläum gab es extra coole Eintrittsbänder. Nur insgesamt 100 Leute durften sich in den Räumen aufhalten, somit mussten viele Besucher warten, bis wieder jemand die Party verließ, um selbst am Darklight–Tanzvergnügen teilzuhaben.

Alles war äußerst gut organisiert. Je nach Alter (mit Ausweiskontrolle) vergab man am Eingang Farbbänder zusätzlich zum Eintrittsband, um an der Bar Klarheit zu schaffen, an wen schon ein Bier ausgeschenkt werden durfte und wer noch keinen Alkohol bekam. Die meisten Gäste erschienen in weißen T-Shirts, damit die bereitgestellten Neonfarben auf der dunklen Tanzfläche auch richtig gut zur Geltung kamen.