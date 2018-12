Am Samstag und Sonntag fand in drei Etagen des Rathauses Schwechat und am Rathausplatz der traditionelle Schwechater Adventmarkt statt.

Daniel Truttmann von der Stadtgemeinde Schwechat organisierte den vorweihnachtlichen Markt. Eine Ziehung entschied, wo jeder Teilnehmer seinen Stand aufstellen durfte. „Dieses System bevorzugt niemanden, jeder hat dadurch die gleichen Chancen“, erklärt der Organisator.

Besonders gut ging dieses Jahr der Keksverkauf. Fast alle Anbieter waren am Ende des Tages „keksfrei“. Am Samstags kamen nicht ganz so viele Besucher wie im Vorjahr. „Wahrscheinlich nutzen die Schwechater den Einkaufssamstag für Weihnachtseinkäufe“, meinte Konditor Paul Matis. Kerzen, Weihnachtskarten und Seifen bot Julia Guger aus Schwechat an.