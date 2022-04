Schulanmeldungen 2022/23: Baier-Brief und Haschka-Kritik

Werbung

Das Gymnasium platzt aus allen Nähten. Dessen ist sich auch die Stadtpolitik bewusst. Da es sich bei einer Allgemeinen Höheren Schule (AHS) jedoch um eine Bildungseinrichtung in Bundesverantwortung handelt, hat die Gemeinde keinerlei Einfluss.

In Gespräche mit Verantwortlichen auf Landesebene hat Bürgermeisterin Karin Baier (SPÖ) jedoch schon öfter die problematische Situation angesprochen. Nun ging sie einen Schritt weiter und machte sich per offiziellem Schreiben bei Bildungsdirektion und ÖVP-Landesrätin Christine Teschl-Hofmeister für eine weitere AHS sowie eine Berufsbildende Höhere Schule (BHS) wie HAK oder HTL in Schwechat stark. „Wir warten noch auf eine Antwort. Ich hoffe aber auf eine stärkere Gewichtung durch die schriftliche Form“, unterstreicht die Stadtchefin.

Darüber erfreut zeigt sich NEOS-Gemeinderat Paul Haschka. Er ist auch Mitglied im Landeselternverband NÖ und fordert eine rasche Lösung. Vor allem die Abweisung von Kindern, die drei Zweier im Volksschulzeugnis haben, hält er für absolut verwerflich.

Das sei in vielerlei Hinsicht unfair, betont er im Gespräch mit der NÖN. „Gegenüber den Kindern, die nichts dafür können, dass die AHS Schwechat zu klein gebaut wurde oder auch gegenüber den Familien, die nach Schwechat übersiedeln und ihr Kinder einem Konkurrenztheater aussetzen, um möglichst wenig Zweier zu bekommen“, poltert er. Aber auch die Volksschullehrerinnen würden nun noch mehr Druck aushalten müssen, um Schüler möglichst gut zu beurteilen.

