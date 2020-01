Mehrere Mistkübel und sogar eine Straßenleuchte im Schwechater Stadtpark waren in den Silvesternacht vor Vandalen nicht sicher. Die orangefarbenen Müllbehälter wurden reihenweise gesprengt sowie das Glas der Laterne zerstört. Zudem wurden zahlreiche Überreste von Feuerwerkskörpern einfach liegen gelassen. Im Rathaus ist man dementsprechend verstimmt.

"Leider hat sich dieses Verhalten nicht nur im Stadtpark gezeigt, sondern auch in vielen anderen Gegenden von Schwechat bot sich ein Bild der Vermüllung und Zerstörung", heißt es in einer heutigen Aussendung. Die gröbsten Verunreinigungen wurden mittlerweile vom städtischen Bauhof beseitigt, ebenso die notwendigen Reparaturen durchgeführt. "Schade um die Ressourcen – sowohl an Arbeitszeit als auch an Steuermitteln -, die hier eingesetzt werden müssen", heißt es in der Aussendung weiter.

SP-Stadtchefin Baier: Gab niemals Ausnahme von Feuerwerks-Verbot

Die nunmehrige Eskalation sorgt nun dafür, dass es kommende Woche eine Evaluierungsrunde mit Polizei, Sicherheitsdienst und Bauhof geben wird. Dort soll es einerseits um die entstandene Schadenshöhe und andererseits um "größere Sicherheitsvorkehrungen" gehen.

SP-Bürgermeisterin Karin Baier reagiert ebenso verärgert: "Die Verwendung von Feuerwerkskörpern ist im Ortsgebiet grundsätzlich ganzjährig verboten. Es würde mir als Bürgermeisterin zwar zustehen teilweise Ausnahmen zu erlassen, das ist aber in Schwechat für die Silvesternacht niemals geschehen."