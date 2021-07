Die EU-weite Entrüstung um ein ungarisches Gesetz, das die Rechte von homosexuellen Menschen diskriminiert, erreichte am Donnerstag Schwechat. In einem von Grünen, ÖVP und SPÖ eingebrachten Dringlichkeitsantrag wurde ein Zeichen der Solidarität zur der LBGTQ*-Comunity gesetzt. LBGTQ* steht für lesbisch, schwul, bisexuell, transgeschlechtlich und queer.

Konkret soll unter anderem ein Zebrastreifen in Regenbogenfarben eingefärbt werden. Zudem will man in der Jugendarbeit mit den Streetworkern ein Aufklärungsprojekt in Richtung Schutz für und Respekt vor Minderheiten starten. Anlass dafür sind nicht zuletzt Spray-Aktionen gegen LBGTQ* auf einer Parkbank beziehungsweise einem kleinen Gebäude beim Rathauspark.

Beschlossen wurde der Antrag von Grünen, ÖVP, SPÖ, NEOS und der Liste „Gemeinsam für Schwechat“ (GfS). Einzig die FPÖ war mit dem Hinweis auf die fehlende Sinnhaftigkeit eines bunten Fußgängerübergangs dagegen. Auch wenn man ebenfalls klar gegen die Diffamierungen Stellung bezog.