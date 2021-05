Die neue Volksschule am Frauenfeld wird eine Premiere sein – das erste Gebäude im Eigentum der Stadtgemeinde, das mit einer Photovoltaikanlage am Dach ausgestattet ist. Doch diese Maßnahme im Sinne der Nachhaltigkeit soll erst der Anfang sein. Im Gemeinderat wurden nun weitere Schritte gesetzt.

So beschlossen die Mandatare mehrere Pachtverträge mit dem Energieversorger „Wien Energie“ zur Errichtung von Photovoltaikanlagen. Konkret werden vorerst auf sieben Gemeindegebäuden (siehe Infobox) Solarpaneele installiert. Die Umsetzung soll im Idealfall noch heuer oder zumindest Anfang 2022 starten. „Der Zeitpunkt ist günstig“, ist Klima-Stadtrat Peter Pinka (Grüne) überzeugt.

Bereits vor einem Jahr, als er sein Amt antrat, wälzte er Überlegungen in diese Richtung. Zu allererst musste jedoch erörtert werden, welche Gebäude denn aufgrund ihrer Dachkonstruktionen und auch in Bezug auf die Statik infrage kommen. In sieben Fällen passte es.

Der künftig auf den Dächern produzierte Strom wird direkt in den Gebäuden verbraucht. Lediglich bei Überproduktion soll der Strom ins Netz eingespeist werden. Insgesamt bringen die sieben Photovoltaikanlagen eine Gesamtleistung von 712 Kilowatt-Peak (kWp). Laut „Wien Energie“ entspricht das Sonnenstrom für 290 Haushalte. Zum Vergleich: Solarpaneele auf Einfamilienhäusern leisten in etwa 4 bis 10 kWp.

Im Energieanbieter hat man laut Pinka einen guten Partner gefunden. Das zeige auch das Umsetzungskonzept. So errichten „Wien Energie“ auf deren Kosten die Anlagen auf den städtischen Gebäudedächern und betreiben sie auch. Die Gemeinde wiederum pachtet die Photovoltaikanlagen zurück. „Die Pacht wird über die Reduktion des Strombedarfs gedeckt. Für uns ist es damit ein Nullsummenspiel“, rechnet der grüne Klima-Stadtrat vor. Langfristig sollen die Paneele dann ins Eigentum der Stadt übergehen.

„Wien Energie“ spricht von Win-Win-Situation

Auf NÖN-Anfrage hält auch „Wien Energie“-Sprecherin Lisa Sophie Grohs fest, dass dieses Modell für beide Seiten wirtschaftlich wie ökologisch sinnvoll sei. Der „Kunde“ habe weder Investitions-, noch Planungs- oder Wartungskosten und könne dennoch lokalen Ökostrom beziehen. „Wir zahlen schon jetzt einen Tarif für 100 Prozent an Ökostrom. Mit diesem Projekt erhöhen wir unseren Anteil an Sonnenstrom von unter fünf Prozent auf etwa 15 Prozent“, ergänzt Pinka. Der Energieanbieter wiederum könne laut Grohs „die Energiewende weiter vorantreiben und profitiert von einer langjährigen Kundenbeziehung“. Die Sprecherin betont zudem, dass Projekte wie dieses „ein ganz wesentlicher Baustein für mehr Klimaschutz“ wären.

Die sieben Photovoltaikanlagen sind laut Grünen-Stadtrat Pinka der erste „große Schritt“ in der Klimastrategie. Neben kleineren Maßnahmen wie die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED ist angedacht, auch die Gemeindewohnhäuser mit Photovoltaikanlagen auszustatten. Allerdings müssten in diesem Fall laut Pinka noch Fragen geklärt werde, bevor eine Umsetzung realistisch wird.