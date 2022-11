Sozialverein zittert um 45.000 Euro

Werbung

Die Sozialpädagogische Betreuungs- und Beratungsstelle, kurz SOPS, ist im Schwechater Sozialleben fest verankert. Neben der Hortbetreuung von Kindern aus sozial schwachen Familien, bietet der Verein auch Beratung an Pflichtschulen oder für Jugendliche und Familien an. Mit der Fertigstellung des Sozialzentrums SOFA in der Sendnergasse zog auch SOPS dort ein.

Der an sich positive Umzug brachte jedoch auch eine negative Seite hervor. Denn mit der „Übersiedelung der Einrichtung an einen anderen Standort ist eine neue Eignungsfeststellung notwendig geworden“, erklärt Anton Heinzl, Pressesprecher von Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ).

Dabei zeigt sich, dass Teile des SOPS-Angebots, wie der Hort, nicht über die Kinder- und Jugendhilfe förderbar sind. Bislang flossen aus diesem Landesbudgettopf 80.000 Euro an die Betreuungs- und Beratungsstelle, nach der Prüfung blieben 35.000 Euro über.

Stadt unterstützt mit bis zu 39.000 Euro

Das hat auch damit zu tun, dass das Land ausschließlich das Angebot der Schulsozialarbeit fördert. Diese löste kürzlich die Schulpsychologie ab, die in der Arbeit von SOPS eine zentrale Rolle einnimmt und nun nicht mehr über die Kinder- und Jugendhilfe subventioniert wird. Für das laufende Jahr 2022 steht allerdings bereits eine Lösung fest. Einerseits erhält SOPS eine Sonderförderung und andererseits springt die Stadtgemeinde ein.

So wurde im Gemeinderat mehrheitlich – die ÖVP enthielt sich der Stimme – beschlossen, dass die Stadt mit „bis zu 39.000 Euro“ dem Sozialverein zur Seite springt. Allerdings muss SOPS genau vorweisen, wieviel Geld letztlich fehlt. Die Sonderhilfe gilt aber nur für 2022, wie auch Bürgermeisterin Karin Baier (SPÖ) bestätigt.

Trotz der richtlinienbedingten Kürzung wird die hohe Bedeutung der Schwechater Betreuungs- und Beratungsstelle von allen Seiten unterstrichen. „Das Engagement von SOPS ist ein wichtiges. Aus diesem Grund wurde nun auch eine Sonderzahlung für die Übergangsphase gegeben, damit das Angebot im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe aufrechterhalten und weitergeführt werden kann“, unterstreicht Landesrätin-Sprecher Heinzl.

Diesen Eindruck hat auch die Schwechater Stadtchefin: „Es ist insgesamt eine schwierige Situation, in der es aber nicht um Schuldzuweisungen gehen darf, sondern letzten Endes um den Erhalt einer für die Stadt und deren Kinder wichtigen und richtigen Einrichtung – was meinem Eindruck auch seitens der Landesrätin und ihres Teams ganz genauso gesehen wird.“ Vor diesem Hintergrund habe es in den vergangenen Monaten auch zahlreiche Gesprächsrunden mit Landesrätin Königsberger-Ludwig gegeben.

Verein schraubt an Förderwürdigkeit

SOPS sei laut Baier bemüht, die Personalaufstellung den förderbaren Bedingungen anzupassen. „Schulsozialarbeit ist eben auch kostengünstiger als Schulpsychologie“, weiß die Bürgermeisterin. Allerdings werde „teilweise das psychologische Personal auch für die anderen von SOPS gestellten Leistungen benötigt“, ergänzt sie. Darüber hinaus steht dem Sozialverein natürlich auch offen, sich an andere Förderstellen auf Landesebene zu wenden. Und zwar an jene Fördertöpfe außerhalb der Kinder- und Jugendhilfe, die allerdings dann in das Ressort von ÖVP-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) fallen.

Braucht langfristige Lösung

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.