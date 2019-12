Im Grunde läuft der Wahlkampf für die Wahl am 26. Jänner schon seit Monaten. Nun geht es langsam, aber sicher in die heiße Phase. Einen ersten Vorgeschmack liefert die Kritik der NEOS an den Weihnachtsplakaten der SPÖ.

Denn aus Sicht der pinken Kandidaten Christoph Mautner- Markhof und Paul Haschka haben die Sozialdemokraten damit zwei Wochen früher als erlaubt Wahlwerbung im öffentlichen Raum betrieben. Tatsächlich dürfen Wahlplakate erst sechs Wochen vor dem eigentlichen Urnengang aufgestellt werden – im Fall der Gemeinderatswahl wäre das ab 15. Dezember.

Bei der SPÖ versteht man die Aufregung nicht. „Das sind keine Wahlplakate, sondern Weihnachtswünsche. Das gab es auch schon früher“, kontert Stadtparteivorsitzender David Stockinger. Spitzenkandidatin Karin Baier ergänzt: „Wir dürfen den Bürgern ja wohl noch frohe Weihnachten wünschen. Auf unseren Plakaten gibt es keinen Hinweis auf die Wahl.“

Für NEOS-Kandidat Haschka sind die Roten dennoch „scheinheilig“. Immerhin habe die SPÖ in den vergangenen Jahren derartige Plakate nicht aufgestellt. „Von einem fairen Wahlkampf ist nach so einem Start wohl keine Rede mehr“, ärgern sich die Pinken.

Gegenüber der NÖN bestätigen Stockinger und Baier, dass es Weihnachtswünsche der Bürgermeister nur vor 2015 gegeben habe. Daran kann sich auch Gerhard Frauenberger erinnern. Der Ex-SP-Stadtchef tritt mit seiner Liste „Wir für Schwechat“ an und kann den roten Weihnachtsplakaten ebenfalls nichts Positives abgewinnen. „Das ist ein vorgezogener Wahlkampfbeginn. Der Zeitfaktor war in der Vergangenheit ein anderer“, meint Frauenberger. So sei die Zeit zwischen Weihnachten und der Wahl stets länger gewesen.

Verärgert zeigt sich mit Michael Sicha auch ein weiterer Listen-Spitzenkandidat. „Die Plakate sind eine Frechheit. Ich bin mir sicher, dass es nur Platzhalter für die eigentlichen Wahlplakate sind, um die besten Plätze zu haben“, mokiert er sich. Gelassener nehmen es FPÖ, Grüne und ÖVP hin. Der Freiheitliche Wolfgang Zistler, Öko-Spitzenkandidat Simon Jahn und der türkise Frontmann Anton Imre haben mit den roten Plakaten kein Problem. Allesamt betonen aber, erst ab der gesetzlichen Frist ihre Weihnachtswünsche aufstellen zu lassen.