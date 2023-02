Spenden statt Kränze als Vermächtnis von Carla Heuberger

Rund 1.100 Euro spendeten Carla Heubergers Freunde und Familie zum Begräbnis. Ihre Töchter Claudia Wick und Anna Heuberger-Tarkhani überreichten die Spende an die St. Anna Kinderkrebsforschung. Rechts am Bild: Carla Heuberger fand am Waldfriedhof ihre letzte Ruhe.

Foto: Brigitte Wimmer,