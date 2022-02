Spendenaktion: Haltbare Lebensmittel für die Ukraine

"Wir haben die Möglichkeit bekommen, Lebensmittel und andere Hilfsgüter in die Ukraine zu bringen", berichtete die evangelische Pfarrerin Alexandra Battenberg. Da nun Krieg herrscht in der Ukraine sind Lebensmittelgeschäfte im Moment geschlossen und Banken gesperrt. Besonders gefragt seien laut Battenberg, Mehl, Speiseöl, Reis, Konservendosen und alle lang haltbaren Nahrungsmittel. Außerdem wären auch Babywindeln Mangelware. War die Aktion zuerst nur intern und in kleinem Rahmen geplant, musste jetzt ein LKW organisiert werden, da sehr viele Spenden in die evangelische Kirche gebracht wurden.

Auch am Montag gibt es die Möglichkeit haltbare Lebensmittel von 8.30 bis 11.30 Uhr ins Gemeindecafé am Andreas Hofer Platz zu bringen oder Montagnachmittag von 16 bis 19 Uhr in die evangelische Kirche Himberg in der Waldgasse 21. "Jetzt wollen wir natürlich den LKW voll bekommen", meinte Battenberg engagiert.

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden