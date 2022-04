Spießroutenlauf mit 50.000 Euro

Werbung

Zwar ging es in der Verhandlung vor einem Schöffensenat am Landesgericht Korneuburg um die Anklage wegen betrügerischer Krida und einen beachtlichen Schaden von 2,8 Millionen Euro. Diesen soll ein 48-jähriger Türke mit fünf Firmen in der Baubranche, beginnend mit der ersten im Jahr 2018 in Schwechat, verursacht haben. Er soll Sozialleistungen nicht abgeführt, auch die Forderungen des Finanzamts ignoriert und immer wieder Geld in bar aus der Firmenkasse entnommen haben.

Zu all diesen Vorfällen bekannte sich der Mann schuldig, was sein Verteidiger Alexander Philipp gegenüber den Schöffen besonders unterstrich. Tatsächlich pflegen sich ähnlich gelagerte Verhandlungen durch die nicht geständige Verantwortung des Angeklagten schier endlos zu ziehen. Was den Prozess nun eigentlich beschäftigen sollte und dann doch wesentlich mehr Zeit verschlang, als alle Beteiligten annahmen, war ein Deckungsbetrag von 50.000 Euro.

Diesen akzeptierte das Gericht zur Aufhebung der Beschlagnahme der Liegenschaft des 48-Jährigen. Zwei Verwandte des Türken wollten denn auch Richter Martin Gall-Vanek das Geld in bar in die Hand drücken, was dieser mit dem Verweis auf die Verwahrstelle des Landesgerichts ablehnte. Aber auch diese übernahm das Geld nicht. Der Rechnungsführer in Korneuburg ist aufgrund der Rechtsvorschriften nur berechtigt, Bargeld bis zu 4.000 Euro anzunehmen.

Die Einzahlung war deswegen so wichtig, da der Richter andernfalls die Liegenschaft als verfallen erklären müsste. Also startete Gall-Vanek den nächsten Versuch und stellte den zwei Damen ein mit Siegel versehenes Schreiben aus, womit es möglich sein sollte, das Geld bei einer Bank in Korneuburg einzuzahlen. Weit gefehlt. Nach einer Stunde kamen die Frauen unverrichteter Dinge zurück ins Gericht. Also blieb nur das Oberlandesgericht Wien, das sich bereit erklärte, das Geld zu übernehmen.

Nach der Odyssee, das Geld an den Mann zu bringen, ging es mit dem eigentlichen Verfahren flott zu Ende. Der seit sechs Monaten in Untersuchungshaft sitzende Mann wurde zu insgesamt vier Jahren unbedingter Freiheitsstrafe verurteilt – und die 50.000 Euro wurden statt der Liegenschaft für verfallen erklärt. Das Urteil ist rechtskräftig.

