Stadt nimmt Lehrling auf .

Ab sofort beschäftigt die Stadtgemeinde Schwechat in ihren kommunalen Betrieben vier Lehrlinge. Neben den bereits in Ausbildung befindlichen Lehrmädchen im Verwaltungsdienst und einem KFZ Mechaniker-Lehrling am Bauhof, wurde nun ein Lehrling für die Stadtgärtnerei aufgenommen.