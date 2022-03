Stadt rüstet sich für Ukraine-Flüchtlinge

Noch sind keine Flüchtlinge aus der Ukraine in den Unterkünften der Stadtgemeinde untergebracht. Doch das kann sich schnell ändern, weiß auch Vizebürgermeister Christian Habisohn (SPÖ).

Daher habe man vorausschauend Unterbringungsplätze für rund 120 Personen an Bund und Land, die die Verteilung übernehmen, gemeldet. So wurde der große Saal im Schloss Freyenthurn mit Feldbetten ausgestattet, sieben Zimmer in der Rothmühle sowie derzeit freie Not-Gemeindewohnungen zur Verfügung gestellt.

Gesucht werden nun Personen mit Sprachkenntnissen in russisch oder ukrainisch, die übersetzen können. Näheres auf www.schwechat.gv.at .

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden