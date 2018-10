Stadtpolizei startet Info-Kampagne .

Als am Samstagvormittag Schwechats Polizisten so manchen Passanten oder Autofahrer am Schwechater Hautplatz anhielten, gab es kein Organmandat, auch Ausweiskontrolle war nicht der Grund - sondern eine Präventions-Aktion. Kriminaldienst und Stadtpolizei verteilten Informationskarten mit Tipps, die Dämmerungseinbrüchen vorbeugen sollen.