Standort-Suche: Debatte um Schule wird politisch

Der Platzmangel in den Gymnasien in Bruck und Schwechat ist seit Jahren ein Problem – und das, obwohl bei beiden Schulen ein Um- und Zubau noch gar nicht lange her ist. Die Forderung nach einer weiteren Allgemeinbildenden Höheren Schule (AHS) für den Bezirk wird daher immer lauter. Schwechat hat zuletzt mögliche Grundstücke ausgewählt und der Bildungsdirektion vorgeschlagen. Keine der Flächen kam infrage. Die Stadt hätte ein geeignetes Grundstück kostenlos zur Verfügung stellen sollen. Bürgermeisterin Karin Baier (SPÖ) betonte dazu kurz vor Weihnachten: „Ein weiterer Standort in der Region wäre absolut wichtig, unter diesen Vorgaben jedoch für uns nicht realisierbar“ (die NÖN berichtete).

Kritik an fehlender Behandlung im Gemeinderat

Für NEOS-Gemeinderat Paul Haschka sei dies so nicht akzeptabel. „Seit 2007 wollen alle Schwechater Parteien eine weitere AHS in Schwechat oder in der Umgebung. Passiert ist wenig bis nichts.“ Nach zwei Resolutionen 2007 und 2017 habe es keinerlei schriftliche Unterlagen oder Planungen im Schwechater Rathaus gegeben, kritisiert Haschka, der Baier in der Folge einen „Alleingang“ vorwirft.

Er bezieht sich darauf, dass der Bildungsdirektion zwar Grundstücke angeboten wurden, das Thema aber nicht im Gemeinderat behandelt wurde. Die Entscheidung, dass man besagte Grundstücke nicht herschenken werde, habe die SPÖ alleine gefällt. „Im Schwechater Gemeinderat werden allerlei Dinge beschlossen – 120 Euro Saalmiete für ein Konzert oder ein Mietvertrag mit zehn Euro monatlich für ein Kellerabteil. Was nicht besprochen wird: Die Standortsuche für eine AHS mit etwa 50 Millionen Euro Bauvolumen aus Steuergeld (die der Bund bezahlt)“, so Haschka, der findet, dass auch die Nachbargemeinden eingebunden werden sollten.

Bürgermeisterin Karin Baier betont, dass sie „sämtlichen im Gemeinderat vertretenen Fraktionen größtmögliches Mitspracherecht und absolute Transparenz biete“. Auch für Haschka stehe ihre Tür offen. Die Stadt verfüge aber selbst nur über ein geeignetes Grundstück, drei andere müsste sie ankaufen, um sie dann für die Bundesschule kostenlos zur Verfügung zu stellen. Auch mit Nachbargemeinden sei man in Kontakt. Haschka sei der gesamte Schriftverkehr zur Einsicht angeboten worden, auch Gespräche habe es gegeben“, betont Baier, dass man am Thema Gymnasium dranbleiben werde. „Dass ich mich als Bürgermeisterin ganz besonders in diesem Bereich einbringe, sollte mir auch ein Herr Haschka zugestehen“, so Baier.

Gemeinden haben genug Belastungen

