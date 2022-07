Start für Rot-Kreuz-Neubau nach den Ferien

Werbung

Gegen Ende des Sommers oder spätestens Anfang Herbst wird es so weit sein: Der Startschuss für den über zwei Jahre dauernden Neubau der Rot-Kreuz-Bezirksstelle in Schwechat – bei laufendem Betrieb. Erster Schritt ist der Abriss der Fahrzeughalle, an deren Stelle der neue Bürotrakt entsteht. Die Autos werden bis zur Fertigstellung 2024 großteils draußen geparkt.

Rund zehn Millionen Euro kostet das Gesamtprojekt, wobei die reinen Baukosten für den Bereich des Rettungsdienstes rund sechs Millionen Euro betragen. Die verbleibenden vier Millionen Euro fließen in die Ausstattung sowie zusätzliche Räumlichkeiten, etwa für die Gesundheits- und Sozialen Dienste. Diese Kosten sind rein vom Roten Kreuz zu tragen.

Für die Errichtung des Bauteils für die Rettung gibt es Zuzahlungen durch das Land und über Umwege von den Gemeinden. So zahlen die vom Rettungsdienst betreuten Kommunen über die jährlichen NÖKAS-Beiträge mit, aus denen Krankenhäuser und Rettungsdienste mitfinanziert werden. Die Gemeinden übernehmen dabei, wie auch das Land NÖ, zwei Millionen Euro. Diese Gelder werden per außerordentlicher Bedarfszuweisung vom Land an die Standortgemeinde Schwechat als Vertreter aller Kommunen im Rot-Kreuz-Einsatzgebiet überwiesen und fließen direkt weiter an die „RKNÖ Errichtungs GmbH“, die das Projekt umsetzt.

Der Schwechater Gemeinderat musste dafür in der vergangenen Sitzung beschließen, einerseits die Millionen-Zahlung im eigenen Budget zur berücksichtigen und andererseits sie direkt an das Rote Kreuz weiterzuleiten. Der Beschluss fiel einstimmig.

