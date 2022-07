Teuerung spaltet den Gemeinderat

Werbung

Dass es dringenden Handlungsbedarf gibt, darüber sind sich alle Parteien einig. Dass auch die Stadtgemeinde ihren Anteil daran beisteuern muss, ebenfalls. Doch wie Personen mit geringem Einkommen, die besonders unter der Teuerung leiden, gestützt werden sollen, darüber herrscht in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag Uneinigkeit.

So wurde zu diesem Anlass wohl am intensivsten und definitiv am längsten diskutiert. Zudem war die Teuerung gleich in zwei Anträgen Thema. Doch der Reihe nach: Am Beginn der Sitzung brachten Grüne, ÖVP und NEOS einen Dringlichkeitsantrag mit dem Titel „Gemeindehilfen für bedürftige Mitbürger:innen“ ein. Darin forderten die drei Oppositionsparteien nach dem Vorbild der Weinviertler Gemeinde Mistelbach, konkrete Schritt wie Behilfen bei Kanal-, Wasser- oder Abfallgebühren. In Kraft treten sollte die finanziellen Unterstützung für „Ausgleichszulageempfänger:innen, Empfänger:innen der bedarfsorientierten Mindestsicherung sowie Personen mit sehr geringem Einkommen“ mit Oktober.

Warum Oktober? Die Fraktionen im Gemeinderat haben sich verständigt, bis dahin auf kommunaler Ebene gemeinsam ein Entlastungspaket zu schnüren. Aus diesem Grund sah die alleinregierende SPÖ, wie auch Alice Bognar von der Liste GfS, keinen Bedarf dem oppositionellen Antrag die Dringlichkeit zuzuerkennen. „Aus unserer Sicht ist es nicht sinnvoll, sich auf Maßnahmen aus anderen Orten festzulegen, die in Schwechat vielleicht nicht zielführend sind“, erläuterte Vizebürgermeister Christian Habisohn (SPÖ). Daher schaffte es der Antrag aufgrund der Gegenstimmen von SPÖ und GfS erst gar nicht auf die Tagesordnung und wurde in den zuständigen Ausschuss verwiesen.

Oppositionskritik an SPÖ-Resolution

Ganz im Gegenteil zum zweiten Teuerungspunkt der Sitzung. Denn die rote Regierungsfraktion hatte eine parteiinterne Resolution mit dem Titel „Teuerungs-Wahnsinn stoppen!“ auf die Tagesordnung gesetzt.

Darin werden Maßnahmen auf Bundesebene, wie unter anderem ein Preisdeckel auf Lebensmittel oder Treibstoff sowie das Einfrieren der Richtwert- und Kategoriemieten bis Ende 2025 gefordert. Vor allem Letzteres sorgte bei der Opposition für Irritation und Spott. Denn die Stadt-SPÖ habe erst in der vergangenen Sitzung die Aussetzung der gesetzlich empfohlenen Mietzinserhöhung aufgehoben und die Mieten in Gemeindewohnungen erhöht (die NÖN berichtete). Grünen-Stadtrat Simon Jahn ätzte: „Zuerst setzt ihr die Mieterhöhung aus. Dann sagt ihr, dass das doch nicht geht, weil es der Stadt monatlich 20.000 Euro kostet. Und jetzt fordert ihr genau das?“ Ähnlich auch die Stellungnahme von ÖVP-Chef Anton Imre, der sich „fassungslos“ zeigte.

Die SPÖ wiederum verwies darauf, dass es in der Resolution um die Forderung nach Lösungen auf Bundesebene gehe. „Und nicht alles auf die Gemeinden abzuwälzen“, konterte Vizestadtchef Habisohn. Parteivorsitzender David Stockinger betonte zudem, dass in gewissen Bereichen ein „Preisdeckel, der auch kontrolliert wird, notwendiger denn je“ ist.

Politik im Cent-Bereich

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.