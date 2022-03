Schwechat: Theater-Chefin in Quarantäne

"Mir geht es gut, ich habe nur ein wenig Halskratzen", lässt Manuela Seidl im NÖN-Gespräch wissen. Im Laufe der Woche wurde die künstlerische Leiterin des Theater Forum Schwechat positiv getestet. Seither ist Seidl in Quarantäne. Kontakt zum restlichen Team hatte sie jedoch schon seit Tagen nicht mehr - "alle anderen sind gesund", weiß die Theaterchefin.

Auswirkungen hat Seidls Corona-Infektion hingegen auf den Spielplan. Eigentlich wäre noch bis einschließlich Sonntag, 13. März die Eigenproduktion "Margarete" am Programm gestanden. Die Termin werden nun um eine Woche verschoben und finden am 18. und 19. März (jeweils um 20 Uhr) sowie am 20. März (um 16 Uhr) statt.

NÖN-Mitarbeiter Otto Havelka war bei der Premiere des Stücks "Margarete" am 5. März vor Ort. Seine Einschätzungen zur Eigenproduktion findet ihr hier:

Theater Forum Schwechat "Margarete": Goethes Faust in neuem Licht

