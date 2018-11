Letzten Donnerstag startete die Tragikomödie „Migraaanten! – Wir sind zu viele auf diesem verdammten Boot!“ im Theater Forum Schwechat. Es ist ein brillantes Stück des rumänischen Autors Matei Visniec über eine der schlimmsten Tragödien unserer Zeit. Regisseur Asli Kislan nimmt die Zuschauer mit und zeigt ihnen ein Kaleidoskop an Schauplätzen, bei denen es um das aktuelle Thema der Flüchtlinge geht.

Er switcht zwischen den Ebenen, als hätte er für das Publikum die Fernbedienung in der Hand. In einer Szene sitzt das biedere Ehepaar im Wohnzimmer und vor dem Fenster zieht der Flüchtlingsstrom vorbei. Die Ehefrau (Özge Dayan-Mair) flüstert mit größter Scham ihrem Mann (Erol Uensalan) das Wort „ein Schwarzer“ zu. Im nächsten Augenblick gibt es eine „Werbeeinschaltung“ des A:M:T: (Anti Migranten Televison), in der Manuela Seidl (Schauspielerin und Theaterdirektorin) als Showgirl mit weißsilbernem Morphsuit und Goldkleid und ein Showmaster (Boris Popovic) im Glitzer-Jacket von einer Showtreppe aus die Bühne betreten. Die beiden bewerben einen „Stacheldrahtzaun mit menschlichem Antlitz“. Für den aufmerksamen Zuschauer gibt es immer wieder Zitate aus Kunst und Medienwelt zu erkennen. Zum Beispiel positioniert sich das Ensemble als das Gemälde „Das Frühstück im Grünen“ von Édouard Manet, um einen mit Gras überzogenen Stacheldraht anzupreisen.

"Mit scharfer Klinge nimmt das Stück die Regierung aufs Korn"

Große Anerkennung gebührt dem musikalischen Leiter Uwe Felchle, der mit Erkennungswert und Feingefühl für jedes Setting die passende Musik gewählt hat. Die berührenden Szenen des kleinen Flüchtlingsjungen Eliu (Dayan-Mair), der nach England auswandern möchte und auf den aalglatten Organhändler (Popovic) trifft, bekommen von Felche traurige Gitarrenklänge im Westernstil verpasst. Diese Klänge erzeugen Gänsehaut – auch bei jeder weiteren Szene von Eliu, der dem Händler als Ersatzteillager für Transplantationen dient.

Politische Reden werden für Wähler aufpoliert und umgeschrieben, mit scharfer Klinge nimmt das Stück dabei die aktuelle Regierung aufs Korn. Kurzweilig, spannend, mit selbstironischen Monologen gespickt, ist diese schwarze Komödie absolut sehenswert und beeindruckend.