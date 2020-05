Ihren Ursprung hat die „Karl Trabitsch GmbH“ in der Wiener Straße. Dort gründete der Schwechater Vorzeigeunternehmer seinen Delikatessenladen, heute steht der Name „Trabitsch“ für eine der Top-Cateringfirmen in Österreich.

Die Firmenzentrale ist aber längst ausgezogen. Derzeit noch im Multiversum angesiedelt, wird derzeit ein neuer Hauptsitz in der Klederinger Straße errichtet. Das „alte“ Gebäude, dank der goldenen Lettern auf rotem Hintergrund schwer zu übersehen, war nur mehr ein Lager.

Dafür war der Standort aber dann doch zu schade. Man entschied sich, ihn aus dem „Dornröschenschlaf zu holen“, wie Prokurist Gerhard Hirsch im NÖN-Gespräch erklärt. Und zwar mit der Eröffnung eines Eisgeschäfts, die Anfang Juni über die Bühne gehen wird. Warum gerade Eis? „Jeder verbindet den Sommer mit Eis. Das passt“, betont Hirsch. Das Eisgeschäft wird die Produkte nur „to-go“ anbieten, also über keine Sitzplätze verfügen.

Als Kooperationspartner konnte der Gelato-Produzent „Zuckero“ gewonnen werden, der zwei Eisgeschäfte in Wien betreibt. „Zuckero liefert uns hochqualitatives Eis. Wir kennen uns von Veranstaltungen sehr gut“, erzählt er. Geboten werden neben Eis im Stanitzel oder Becher auch Eis in Waffeln – laut Hirsch „sehr gefragt“ – und Slushes (kaltes Eisgetränk).

Den Standort in der Wiener Straße hält der Firmenprokurist für ideal. So passe die Frequenz an potenziellen Kunden dank der Nähe zu Einkaufszentrum und Busstationen. „Die Wohnungen auf den Brauereigründen bieten auch viel Potenzial“, glaubt Hirsch. Das Eisgeschäft in Schwechat soll aber nur der Anfang sein, die Pläne für einen zweiten Standort – in Wien – sind bereits „weit gereift“, wie der Prokurist betont.