„Ich habe es mit durchgerechnet und es ist ein Ritt auf der Messers Schneide“, hält Michael Sicha fest. Denn der Antrag des „Tyroler Stubn“-Wirts bei der Bank für einen Überbrückungskredit wurde nun auch in Phase zwei abgelehnt.

Für den Gastronomen völlig unverständlich, denn: „Wir haben einen Fünf-Jahres-Businessplan vorgelegt bei dem am Ende ein positives Ergebnis herausgeschaut hätte. Das war der Bank aber zu wenig.“ Eine konkrete Begründung sei das Geldinstitut laut Sicha schuldig geblieben. Er wolle nun aber beweisen, dass es auch ohne geht. Daher wird am 17. Juni Wiedereröffnung gefeiert. Große Hoffnungen setzt er in seine treuen Gäste.

Der verspätete Neustart ist nicht zuletzt auch deshalb möglich, da die Reisebeschränkungen in die Slowakei aufgehoben wurden. So kann Sicha wieder auf all seine Köche zurückgreifen – bis auf einen, der generell aufgehört hat. Der Gastronom startet daher am 17. Juni mit der vollen achtköpfigen Mannschaft. „In zwei Monaten werde ich sehen, ob es die richtige Entscheidung war“, gibt sich der Wirt bis August Zeit, um wieder Fuß zu fassen.