Ende Oktober kam er der erzwungenen Schließung zuvor und kündigte an, sein Lokal mit 2. November „bis auf Weiteres“ geschlossen zu lassen. Aus einem undefinierten Zeithorizont wurde nun ein endgültiges Ende.

Denn Michael Sicha wird „seine“ Tyroler Stubn nicht mehr öffnen. Stattdessen übergibt der Wirt sein Lokal an neue Pächter aus Wien. Laut Sicha handelt es sich um Gastro-Profis, die bereits mehrere Restaurants betreiben. Mehr wollte er über seine Nachfolger aber nicht preisgeben. „Auf Druck musste ich das Lokal nicht hergeben, aber das sind nette Leute“, hält Sicha fest. Seine Entscheidung sei nicht gefallen, weil die Tyroler Stubn nicht erfolgreich war, sondern aus einem Bauchgefühl heraus. „Bisher habe ich noch nie eine meiner Entscheidungen bereut“, unterstreicht er.

Allerdings kämpfte Sicha damit, dass er in der Vergangenheit aus keinem der eingerichteten Unterstützungstöpfe Geld erhalten hat. „Für mich wäre die Tyroler Stubn ohne finanziellen Background schwer zu stemmen gewesen“, gibt er offen zu. Zudem sei die Unsicherheit derzeit einfach zu groß. Den Pächter-Wechsel bestätigt auch Grundstückseigentümer Heinz Ries. „Der Michl hats immer gut gemacht, aber auch Pech gehabt. Und jetzt haben wir eine Situation wo keiner weiß, wie es weitergeht“, hält er fest.

Michael Sicha glaubt auch ohne ihn als Chef an eine Zukunft der Tyroler Stubn. GB

Die künftigen Betreiber erhalten einen neuen Pachtvertrag, eröffnen wollen sie laut Ries mit dem erstmöglichen Datum – das wäre aktuell der 8. Jänner. „Wir sind glücklich, dass es weitergeht. Und vor allem, dass sie das gesamte Personal übernehmen werden, selbst die Speisekarte soll sich am Anfang nicht ändern“, weiß der Liegenschaftsinhaber. Dass sein Personal eine Zukunft in der Tyroler Stubn hat, war dem baldigen Ex-Wirt enorm wichtig. „Auch der Name soll bleiben“, verrät Sicha.

Konzentration auf Freizeitzentrum-Gastro

Der Schwechater wird sich nun zur Gänze dem Freizeitzentrum widmen. Erst mit Oktober trat der Pachtvertrag für die Gastronomiebelange in Kraft. Allerdings liegt auch hier viel in der Schwebe. „Selbst wenn der Eislaufplatz öffnen darf, heißt das nicht, dass es die Kantine auch darf“, erklärt Sicha. Er erklärt das Jahr 2020 für sich als gelaufen und stellt sich auf einen Neustart mit Jänner ein.