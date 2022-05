Tyrolia seit 120 Jahren dem Standort treu

Werbung

Wer an Schwechat denkt, der denkt an Bier oder den Flughafen. Wenige werden jedoch an den Weltmarktführer für Skibindungen denken. Doch die Firma Tyrolia hält der Braustadt seit nunmehr 120 Jahren die Treue. So übersiedelte das damals noch als „Erste Wiener Metallwaren-, Schnallen- und Maschinenfabrik“ firmierende Unternehmen 1902 nach Schwechat.

Ein Teil der bisherigen Errungenschaften von Tyrolia seit 1949. Foto: Gerald Burggraf

Der Aufstieg zum Weltmarktführer wurde 1949 mit der ersten Tyrolia-Skibindung gestartet. Produziert wurde und wird nach wie vor in Schwechat. Seit 2002 werden auch Skibindungen für bekannte Marken wie der Schwesternfirma Head, Fischer oder Elan hergestellt. Die Einzelteile einer jeden Bindung entstehen direkt am Stammsitz, zusammengebaut werden sie dann im Werk im tschechischen Valtice. Die Qualitätskontrolle findet dann wieder in Schwechat statt.

Pro Jahr verlassen das Werk rund 1,1 Millionen Bindungen, diesen Wert hofft man heuer vielleicht sogar zu übertreffen. Zumal die vergangenen zwei Corona-Jahre ebenfalls nicht spurlos an Tyrolia vorübergegangen sind.

„Der Einbruch des Wintertourismus und Wintersports in den letzten zwei Saisonen hat auch bei uns Kurzarbeit und ein Umsatzminus von etwa 30 Prozent gebracht“, erklärt Marketing- und Verkaufsdirektor Robert Stanzl. Heuer laufe das Geschäft jedoch „bisher sehr gut an“. Offizielle Zahlen gibt es für 2020 und 2021 noch keine, 2019 erwirtschaftet man einen Umsatz von mehr als 50 Millionen Euro.

Solarpaneelen für Werksgelände

Der Ukraine-Krieg treffe den Traditionsbetrieb selbst hingegen weniger. Allerdings könnten Partner, für die Bindungen als Original Engineering Manufactore (OEM) produziert werden, betroffen sein und in weitere Folge dann auch Tyrolia. „Ski, die wegen des Krieges in der Ukraine nicht produziert werden können, brauchen auch keine Skibindungen. Wir sind aber guter Dinge“, so Stanzl.

Die Mitarbeiterzahl von 210 in Schwechat ist seit Jahren konstant und es gibt Bedarf für zusätzliches Personal. Auch bei Lehrlingen, derzeit lernen vier Jungfachkräfte bei Tyrolia. Trotz vielfacher Krisen und belastende Rohstoff- und Energiepreissteigerungen soll in den Stammsitz investiert werden. Allen voran steht die Installation von Solarpaneelen mit einer ungefähren Investitionssumme von 1,5 Millionen Euro am Plan.

Mitarbeiter: rund 210 am Standort Schwechat, weitere rund 100 im Werk im tschechischen Valtice.

Eigentümer: Konzernmutter ist die Head N.V. mit Sitz in Amsterdam, Eigentümer und Vorstandsvorsitzender ist der schwedisch-britische Geschäftsmann Johan Eliasch. Die Tochter „HTM Sport GmbH“ (Head-Tyrolia-Mares) hat ihren Sitz in Schwechat.

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.