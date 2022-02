Über 200 Lager-Garagen in Bau

Die Nähe zu Wien und hier insbesondere zum mit rund 106.000 Einwohnern bevölkerungsreichen Bezirk Simmering, waren zentrale Argumente für Schwechat. Mit dem Grundstückseigentümer kam man ebenso überein, also schlug die Firma „Garagenkönig“ zu. Der Anbieter von Lagerflächen kaufte das Areal neben dem Hörmann-Werk und wird dort mehr als 200 Garagen errichten. Die Eröffnung ist mit Juli geplant.

Investiert wird ein mittlerer einstelliger Millionenbetrag, wie Firmenvertreter Harald Aichberger im NÖN-Gespräch erzählt. Mit über 200 Garagen wird es der bisher größte Standort. „Erstmals bauen wird auch zweistöckig“, berichtet Aichberger. So wird der Block in der Grundstücksmitte ein Obergeschoß bekommen, das per Lift erreichbar ist. Die 2x3 bis 6x6 Meter großen Garagen kosten monatlich zwischen 49,90 Euro und 244,90 Euro.

