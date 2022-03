Ukraine-Krieg: 16 Betten ersetzen die Büromöbel

Werbung

Am Anfang stand ein Hilfstransport, am Ende wohnen 13 Flüchtlinge aus der Ukraine, darunter sieben Kinder, im Bürogebäude der Firma „PB Car Kosmetik“.

Doch der Reihe nach: Mit ihrem Verein „Auf Augenhöhe“ beteiligte sich Christine Brunhölzl an einem Hilfskonvoi per 40-Tonnen-Truck nach Polen. Dort gab sie unter anderem dem ORF ein Interview, seither steht das Telefon nicht mehr still. „Über Ukrainer in Österreich suchen sich Flüchtlinge hier eine Unterkunft“, berichtet Brunhölzl. Kurzerhand konnte sie über Freunde und Bekannte Quartiere organisieren, unter anderem in der Pension Schwarz auf der Wiener Seite der Klederinger Straße.

„Ich habe dann mit meinem Sohn gesprochen, ob wir in seiner Firma Flüchtlinge unterbringen können“, erzählt die Schwechaterin. Markus Brunhölzl und seine Frau Petra, die Gesellschafterin und Geschäftsführerin von „PB Car Kosmetik“ ist, waren sofort bereit. Ein Teil des Bürotrakts im ersten Stock wurde zum Übergangsquartier umfunktioniert. „Wir haben 16 Betten und Paravans organisiert. Das alles haben wir in drei Stunden geschafft“, zeigt sich Christine Brunhölzl stolz und lobt ihre Kinder.

Es soll ein Ort zum Durchschnaufen sein, „wo die Familien schlafen können und versorgt sind.“ Hilfe gab es von vielen Seiten, „ich bin stolz auf die Schwechater“, betont sie. Unter anderem half Martina Angelis vom gleichnamigen Gasthaus und stellte ein Menü bereit. Die Unterkunft im Familienbetrieb ist aber für maximal drei Wochen gedacht. Brunhölzl: „Dann braucht es eine fixe Bleibe. Unsere 13-köpfige Familie ist auf der Suche.“

Insgesamt betreut Brunhölzl 34 Flüchtlinge. Die Anfragen würden nicht abreißen. „Wir tun unser Menschenmöglichstes“, so Brunhölzl.

