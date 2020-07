Ein 50-jähriger Schwechater, der unter paranoider Schizophrenie leidet, hielt die Polizei schon seit längerem durch Bombendrohungen über den Notruf auf Trab. Zuletzt warnte er davor, dass sämtliche Brücken in Niederösterreich einstürzen würden und drohte, mit einer Kalaschnikow auf Menschen zu schießen.

Daraufhin fuhren zwei Beamte am 29. Februar gegen 3 Uhr zu seinem Wohnsitz, um die Lage einschätzen zu können. Da der Betroffene bereits 2016 im Kontakt mit der Exekutive gewalttätig worden war und in der Akte vermerkt war, dass er auf Uniformierte aggressiv reagiere, erschienen die Polizisten in Zivil.

Als der Mann sich weigerte, vor die Haustür zu kommen und nicht mit sich reden ließ, stieg einer der Beamten über den Gartenzaun. Kurz darauf stürmte der 50-Jährige, nach Angaben des Polizisten, mit einer Heugabel aus dem Haus, die er auf Hüfthöhe in Angriffsposition hielt, und bedrohte den Beamten. Als ihm dieser die Heugabel aus der Hand reißen wollte, schlug der Angeklagte mehrfach zu und biss den Polizisten in den Daumen. Der mit Hepatitis infizierte Mann riskierte dabei die Übertragung der Krankheit.

In der Gerichtsverhandlung behauptete der Schwechater, dass in der Tatnacht nicht Polizisten, sondern Ärzte vor seinem Haus standen, die „das Haus sprengen wollten“, wenn er nicht herauskäme. Er betonte zudem mehrfach, dass ein Krieg bevorstehe und vor seiner Haustür täglich Transportzüge mit Bombenlieferungen vorbeiführen.

Der anwesende Psychiater ordnete diese Aussagen als Symptome seiner Schizophrenie ein und sprach von „akuten Wahnvorstellungen“ und „verworrenem Denken“. Außerdem besteht laut seinem Gutachten eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Angeklagte zukünftig wieder gewalttätig wird oder seine Drohungen ausführt. Die Polizeinotrufe könne man als „Hilferufe“ interpretieren. Während des Tathergangs sei der 50-Jährige jedenfalls nicht zurechnungsfähig gewesen. Daher wird er in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen. Dies beschloss ein Schöffensenat unter Vorsitz von Richter Rainer Klebermaß. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.