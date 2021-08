Das, was einem 40-jährigen deutschen Staatsbürger am Landesgericht Korneuburg vorgeworfen wurde, liegt schon sechs Jahre zurück. Was zur Folge hatte, dass die Tochter des Opfers die Interessen ihrer inzwischen verstorbenen Mutter vertreten musste. Er hatte zuerst im Sommer 2015 bei einem gemeinsamen Besuch in Bratislava den PIN der Bankomatkarte ausgespäht und sie schließlich im Juli in Schwechat gestohlen, um das Konto der Dame um 2.400 Euro zu erleichtern. Ebenso machte er sich das Handy seines Opfers zu eigen.

Weibliche Opfer über Annonce in Zeitschrift gefunden

Auf die Frage des Richters, warum er die alte Dame bestohlen habe, antwortete der Angeklagte, der als Beruf „Handel mit antiken Ringen“ angab, mit einer langen Pause. Neben diesen Taten wurden dem Mann, der in Deutschland bereits wegen Nötigung, Körperverletzung und Vergewaltigung vor Gericht stand, auch gefährliche Drohungen vorgeworfen, die er gegenüber Frauen, die er per Annonce in der Zeitschrift „Bazar“ kennengelernt hat, geäußert haben soll.

„Sie hat mich bis aufs Blut beleidigt“, verteidigte sich der Mann in einem Fall. Das Urteil für den Deutschen, der sich unter anderem durch die Angabe falscher Wohnsitze lange der Justiz entziehen konnte, lautete auf 18 Monate Freiheitsstrafe. Der Schaden aus dem Jahr 2015 konnte zumindest monetär wieder gut gemacht werden. Der 40-Jährige nahm das Urteil an.