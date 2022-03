Von Klaus zu Karli zum Herrn Karl

Welche Figur ist ihnen näher – „Karli Sackbauer“ oder „Herr Karl“? Diese Frage der NÖN bringt Klaus Rott erstmals zum Schmunzeln. „Ich hoffe doch, dass ich charakterlich ein bissl besser bin als der Herr Karl“, antwortet er dann.

Anlass für das ausführliche Gespräch im Café Castelletto ist Rotts Solo-Abend am Freitag, 25. März um 20 Uhr im Theater Forum. Dort zeigt der 80-Jährige erstmals seinen Film „Der Herr Karl“. Mit seiner Interpretation von Qualtingers Paradefigur stand er zuvor bereits Ende 2017 auf der Bühne des Theater Center Forum in Wien. „Eigentlich wird immer eine Aufführung mitgefilmt, auch zur persönlichen Erinnerung. Das hat sich aber nie ergeben, Monate später fand ich das richtig schade“, erzählt Rott. So entstand die Idee für den Film.

Über den Verein „Angelitera“, dem Rott als Obmann vorsteht, wurde die erst zweite Filmversion von „Der Herr Karl“ realisiert. Gedreht wurde just im ersten Lockdown 2020. „In meinem eigenen Keller, neben den Winterreifen“, lacht der Schauspieler. Und wie legt er den „Herr Karl“ an? „Eine Spur menschlicher, das war meine Idee dahinter“, erklärt er. Ansonsten ist alles retro wie zu Qualtingers Zeit – bis auf die Chefin: Bei Klaus Rott wird nicht gerufen, sondern per Zimmertelefon kommuniziert.

Sackbauer-Kunde im Vorfeld der Filmpremiere

Die Erscheinung war eigentlich schon im Vorjahr geplant, hat sich jedoch auf heuer verzögert. Schwechat als Premierenort habe sich dann eher zufällig ergeben. Eine Woche später zeigt Rott den Film im Metro Kino Wien und im April dann fünf Mal im Theater Center Forum. Der etwa einstündige Film ist zwar der Hauptgang des Abends, zuvor reicht Rott jedoch Geschichten und Anekdoten als Appetizer. „Ich spiele ein paar Videos ein und unterrichte etwa eine halbe Stunde lang Sackbauer-Kunde“, erklärt der 80-Jährige. Natürlich samt der ein oder anderen Anekdote.

Die Rolle des „Karli Sackbauer“ begleitete Rott seit der Sackbauer-Sage „Ein echter Wiener geht nicht unter“. „Nach dem Ende der Serie 1979 habe ich zwei Solo-Programme mit dem ‚Karli‘ gespielt“, erzählt er. Darin hat er auch einiges Autobiografisches verarbeitet. Trotz der Verbundenheit zu „Karli“ war Rott die Darstellung des „Herr Karl“ ein Anliegen. „Posthum will ich nicht ‚nur‘ als Karli in Erinnerung bleiben.“

