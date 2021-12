Wegen Corona-Politik: Andrea Kaiser verlässt FPÖ

Für einen Paukenschlag sorgte wenige Tage vor Weihnachten die ehemalige Schwechater FPÖ-Obfrau Andrea Kaiser. Sie gab bekannt, dass sie ihre FPÖ-Mitgliedschaft mit sofortiger Wirkung gekündigt habe. Und sie hält auch mit einer Begründung nicht hinter dem Berg.

Anlass für diesen Schritt sei das „zutiefst verantwortungslose und geistlose Verhalten der FPÖ in der Corona-Politik“. Sie selbst sei bereits in der Anfangsphase lebensbedrohlich an Covid erkrankt und leide noch heute an den Langzeitfolgen. Corona mit einer Grippe zu vergleichen, könne „vielen gutgläubigen FPÖ-Anhängern/Demonstranten, ihre Familienangehörigen und Mitmenschen die Gesundheit oder gar das Leben kosten“, warnt Kaiser. Für die ehemalige Stadträtin, die 2020 in einer internen Rivalität mit dem aktuellen Obmann Wolfgang Zistler vom Vorstand aus ihrer Obfrauen-Funktion gedrängt wurde, ist jedenfalls klar: „Ich möchte keiner Partei angehören, die eine derart mittelalterliche Einstellung vertritt und verantwortungslose Politik betreibt und auch sonst nicht mehr viel voranbringt.“ Sie wolle vielmehr versuchen, jene, die durch die Politik der FPÖ verunsichert sind und zögern, sich impfen zu lassen, zum Umdenken zu bewegen.

Haltung mit Rückgrat

FPÖ-Bezirkschef Werner Herbert nimmt den Parteiaustritt „mit Bedauern zur Kenntnis“. Allerdings seien Kaisers Anschuldigungen, wie Herbert betont „wohl auch aus der Entfernung zur FPÖ, die sie in den vergangenen Monaten aus eigenen Stücken vollzogen hat, so nicht richtig.“ Der FPÖ gehe es nicht um die Verleugnung der Corona-Krankheit. Auch sei man „nicht grundsätzlich gegen eine Impfung.“ Herbert betont, dass die Freiheit, einen gesundheitlichen Eingriff durchführen zu lassen, im Mittelpunkt stehe. „Jeder der sich impfen lassen möchte, soll und kann dies selbstverständlich tun, aber niemand soll dazu gezwungen werden“, formuliert Herbert den Standpunkt der FPÖ und räumt ein, dass schon einige Mitglieder die Partei wegen des „sensiblen Corona-Themas“ verlassen hätten. Insgesamt würden aber die „Beitritte zur FPÖ und die Vielzahl an positiven Rückmeldungen aus der Bevölkerung, auch im Bezirk Bruck/Leitha“ überwiegen, verweist Herbert auch auf Umfragen, in denen die FPÖ bereits bei 20 Prozent liege.

Aus der Schwechater FPÖ weht Kaiser hingegen auch zum Abschied noch ein rauer Wind entgegen. Der nunmehrige Stadtparteiobmann Wolfgang Zistler macht keinen Hehl aus seiner Abneigung gegen seine Vorgängerin: „Frau Kaiser war in ihrem Wahn der Selbstüberschätzung schon immer eine Querulantin und ein Unruheherd in der FPÖ. Auch dürfte sie nicht verstanden haben, dass es hier um einen Zwang geht, den die FPÖ ablehnt und nicht um die Impfung selbst.“ Angesichts des Parteiaustritts von Kaiser halte sich seine „Trauer in Grenzen, um nicht zu sagen, ich bin erfreut“, so Zistler auf NÖN-Anfrage.