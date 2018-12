Am Dienstag der Vorwoche war das Theater Forum Schwechat bis auf den letzten Platz gefüllt. Die Besucher kamen, um „ihre“ Real Holy Boys zu erleben. Toni Matosic, Mitbegründer der Kultband „Monti Beton“, an der Gitarre und Pete Art, der Wiener Elvis-Interpret, an den Stimmbändern traten mit Anzug und schwarzer Sonnenbrille auf die Bühne.

Von José Feliciano bis Fats Domino und von Manfred Mann bis zu den Flying Pickets übersetzten die beiden Welthits ins „Favoriten-Wienerische“. Gemeinsam mit dem Publikum sangen die Mittfünfziger „Es wird scho glei dumpa“ und „Leise rieselt der Schnee“. Da kam echte Weihnachtsstimmung im Saal auf. Mit Leichtigkeit und entspanntem Schmäh schafften die Real Holy Boys eine starke Beziehung zu ihren Zuschauern. Ab dem dritten Song wurde kräftig mitgeklatscht und mitgesungen.

Für ein 90-jähriges Geburtstagskind im Publikum sangen die Unterhalter „Love hurts“ von Nazareth und streuten dem rüstigen Pensionisten Rosen bezüglich seines jungen Aussehens. Auch spontane Zurufe aus dem Saal verarbeitete Matosic gekonnt. Der Aufforderung „singts Peter Alexander“ kam er prompt nach und parodierte den heimischen Filmstar. Die „Heiligen Jungs“ sind wie eine Jukebox auf vier Beinen.