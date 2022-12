Weiteres Gymnasium ist vom Tisch

Die Gymnasien in Bruck und Schwechat platzen aus allen Nähten. Daher wird regelmäßig die Forderung nach einem weiteren Standort für eine Allgemeinbildende Höhere Schule (AHS) laut. Tatsächlich sieht das „Schulentwicklungsprogramm 2020“ des Bildungsministeriums den „Neubau einer AHS südöstlich von Wien“ vor – im Gegensatz übrigens zu einer Berufsbildenden Höheren Schule wie einer HAK oder HTL, die nicht geplant ist. Eine Standortentscheidung für eine AHS ist laut Bildungsdirektion NÖ noch nicht gefallen. Ebenso wenig ist ein Zeitplan bekannt.

Schwechat hat kürzlich ihre Bemühungen verstärkt und der Bildungsdirektion mehrere Standorte zur Prüfung zukommen lassen. Das Ergebnis fiel ernüchternd aus: Keiner der genannten Flächen kam infrage. Was in Schwechat besonders für Irritation sorgt, ist der Hinweis der Bildungsdirektion, dass eine interessierte Standortgemeinde das Grundstück kostenlos für die AHS zur Verfügung stellen muss. „Ein weiterer Standort in der Region wäre absolut wichtig, unter diesen Vorgaben jedoch für uns nicht realisierbar“, betont Bürgermeisterin Karin Baier (SPÖ).

Weitere (noch anonyme) Bewerber im Rennen

Das Areal müsste rund 8.000 m² umfassen, so eines besitzt die Stadt aber nicht und die Verantwortung für einen Ankauf könne laut Baier „definitiv nicht bei der Gemeinde“ liegen. Damit ist das Thema für Schwechat vorerst vom Tisch.

Auf NÖN-Anfrage bestätigt man seitens der Bildungsdirektion die Vorgabe des Ministeriums, dass eine Gemeinde das Areal kostenlos zur Verfügung stellen muss. Das „gilt bei jedem Schulneubau“, wird betont.

Laut Bildungsdirektion gebe es weitere Bewerber, Namen können man „aufgrund des laufenden Prüfungsverfahrens der einzelnen Standorte“ nicht nennen. In einer Aussendung sprach sich übrigens auch Paul Frühling, Bürgermeister in Moosbrunn und ÖVP-Kandidat für die Landtagswahl, für ein weiteres Gymnasium im Bezirk aus. Er will sich dafür auch einsetzen.

Unnötige Hürden

