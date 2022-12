Weniger Förderungen für Sozialverein: „Für uns zählt jede Spende“

Mit dem Umzug der Sozialpädagogischen Betreuungs- und Beratungsstelle, (SOPS) von der Wiener Straße in die Sendnergasse wurde vonseiten des Landes eine Eignungsfeststellung der erhaltenen Fördermittel notwendig. Am Ende stand fest, dass SOPS aus dem Budgettopf für Kinder- und Jugendhilfe nur noch 35.000 Euro statt wie bisher 80.000 Euro erhalten wird ( die NÖN berichtete ).

Über eine Sonderzahlung können weitere 10.000 Euro abgedeckt werden. Es bleibt aber dennoch eine Lücke von etwa 35.000 Euro. Für heuer springt die Stadtgemeinde Schwechat ein, allerdings per Beschluss im Gemeinderat nur einmalig. Daher muss sich der Sozialverein um neue Einnahmequellen bemühen. „Für uns zählt jede Spende. Darauf waren wir letztlich immer angewiesen“, hält Obfrau Angelika Frauenberger fest.

Gespräche mit der Stadt würden ebenso laufen wie mit anderen Förderstellen. Aber: „Für die Nachmittagsbetreuung etwa gibt es keine Förderstellen. Mit der Bezirkshauptmannschaft wollen wir jedoch Vereinbarungen für einzelne Kinder aus sozial schwachen Familien treffen“, erklärt Frauenberger.

Sie betont, dass SOPS als Sozialverein eine wichtige Rolle in Schwechat erfüllt. „Die Kinder, die bei uns in der Nachmittagsbetreuung sind, werden zu Hause von niemandem betreut. Gebe es uns nicht, landen die Kinder in ein paar Jahren auf der Straße“, verdeutlicht die Obfrau. Frauenberger ist jedoch „guter Dinge“, dass man sämtliche Angebote ausfinanzieren wird können.

Die SPÖ-Gemeinderätin übernahm den Vereinsvorsitz übrigens erst im Dezember 2021 von Stefan Gattringer, dessen Stellvertreterin Frauenberger zuvor war.

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.