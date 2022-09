Widerstand gegen Testpflicht im Gymnasium

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Kaum ein Wort polarisiert so wie „Corona“. Die Pandemie der vergangenen zwei Jahre hat tiefe Spuren hinterlassen. Das zeigte sich einmal mehr eindrucksvoll im Zusammenhang mit dem Schwechater Gymnasium. Direktor Heinz Lettner gab vor Schulbeginn per Elternbrief eine zweiwöchige Testpflicht in der Schule für alle Schüler bekannt.

Doch bereits am dritten Schultag musste er die Verordnung zurücknehmen, die weiteren Antigen-Tests durften fortan nur auf freiwilliger Basis angeboten werden. Der Grund: Bei der Lettner übergeordneten Bildungsdirektion NÖ gingen Beschwerden gegen die Maßnahmen ein. Und die dürften vehement gewesen sein.

„Evidenzbasierte Begründung“ fehlte

Zumindest wurde der Direktor noch am zweiten Schultag von der Bildungsdirektion kontaktiert und gebeten, die Verordnung zurückzunehmen. Wie Lettner in einem weiteren Elternbrief zum Widerruf der Testpflicht festhält, soll gegenüber der Bildungsdirektion gar mit Klagen vor dem Höchstgericht gedroht worden sein.

Auf NÖN-Anfrage weist man das zwar zurück, bestätigt aber die Bitte um Rücknahme der Verordnung. Allerdings primär deshalb, da „keine evidenzbasierte Begründung“ für die Verordnung vorgelegen habe. Der Direktor argumentierte vor allem mit dem erhöhten Risiko in einer Schule mit rund 1.100 Schülern und ist überzeugt, dass Tests weniger belastend sind als eine Maske.

Nichtsdestotrotz wolle er keine Grundsatzdiskussion führen, sondern wollte als „verantwortungsvoller Schulleiter“ agieren. Daher habe er auch auf freiwillige Tests umgeschwenkt. Gefußt hat Lettners Verordnung auf einer Vorgabe des Bildungsministeriums, wonach Direktoren in den ersten zwei Wochen autonom Testungen verordnen können. Aber eben nur „evidenzbasiert“ – das könne am ersten Schultag laut Bildungsdirektion aber noch gar nicht erfüllt werden.

Schwechats Gymnasiumsleiter Lettner zeigt sich enttäuscht, dass die – aus seiner Sicht wenigen – Eltern nicht den Weg zu ihm gefunden hätten. Dann hätte man das im Gespräch lösen können. Generell wären die Reaktionen überwiegend positiv gewesen. Das unterstreicht auch ein Vater zweier Kinder im Gymnasium, der kritisiert, dass „eine Handvoll unbelehrbarer Eltern, die Krawall machen, so viel Aufmerksamkeit bekommen.“

Klagsdrohung ginge zu weit

