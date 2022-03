Baumeister Manfred Leiner expandiert

Werbung

Es sind zwar nur knapp drei Kilometer Luftlinie Entfernung, dennoch ist es für Manfred Leiner ein großer Schritt. Der Schwechater Unternehmer errichtet in der Sofie-Lazarsdorf-Straße in Simmering einen zweiten Standort für seine Baufirma. Der Immobilienbereich bleibt vollständig in Schwechat.

„Für die Kontaktpflege ist ein Standort in Wien nicht unpraktisch“, sagt der Baumeister im Hinblick auf die Akquise Wiener Kunden. Derzeit laufen die Planungen, ein Baustart für das Bürogebäude soll im Spätherbst erfolgen. Gekauft hat Leiner das Areal von der Wirtschaftsagentur der Stadt Wien.

Bereits fertig sind am Simmeringer Grundstück die 33 Garagen zu je 24 m². „Vier davon sind schon unter Vertrag“, weiß der Baumeister. Die Gesamtmiete beträgt 249 Euro. „Jede Garage hat einen Starkstromanschluss und ein Tor inklusive Eingangstür in der Mitte“, erläutert Leiner. Rund 2,5 Millionen Euro investiert der Unternehmer laut eigenen Angaben in den Standort, inklusive Lagerprojekt.

