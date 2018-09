Mit seinen zehn Jahren hat Simon schon mehr Krankenhäuser von innen gesehen als so mancher mit 90. Der junge Schwechater wurde mit einem Herzfehler geboren und musste daher schon mehrere Operationen über sich ergehen lassen. Der Zehnjährige meistert sein Leben mit Herzschrittmacher und implantiertem Defibrillator.

Als Willi und Ingrid Musil von Simons Schicksal hörten, entschieden sie sich zu handeln. „Der Vater ist nach einer übergangenen Grippe selbst schwer herzkrank. Zudem hat Simon innerhalb kürzester Zeit Oma und Opa verloren, das hat ihn hart getroffen“, erzählt das Ehepaar.

Willi Musil, Obmann des Veranstaltervereins „Mit Musik zur Menschlichkeit – Freude für Jung und Alt“. | privat

Mit ihrem Verein „Mit Musik zur Menschlichkeit – Freude für Jung und Alt“ wollen die Musils und die Vereinsmitglieder Simon und seiner Familie helfen – allen voran bei der Finanzierung von Therapien, die die Lebensqualität des Zehnjährigen steigern sollen und nur zum Teil oder gar nicht von der Krankenkasse übernommen werden. „Wir konnten Simon und seiner Familie bereits einen einwöchigen Erholungsurlaub ermöglichen. Er hat ihm nicht nur sehr gefallen, sondern auch sehr gutgetan“, berichtet Ingrid Musil.

Um Simon weiter unterstützen zu können, sind im Herbst zwei Benefizveranstaltungen im Rothneusiedlerhof beziehungsweise im Gasthaus Unsinn in Wien-Oberlaa geplant. Ersteres ist eine „Benefiz-Gala“ mit Gesangskünstlern wie Monika Maria oder Udo Jürgens-Imitator Raimund „Von Gründorf“ Prais am 22. September. Im Gasthaus Unsinn steht dann am 28. September ein Wienerlied-Abend am Programm. Nähere Informationen unter:

www.freudefuerjungundalt.at