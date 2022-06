Kultur für Kinder: Neustart im Puppentheater

Werbung

Seit mehr als 40 Jahren ist das „Lilarum“ ein zentraler Bestandteil in Traude Kossatz‘ Leben. 1980 gründete sie das Figurentheater als Wanderbühne, seit nunmehr 25 Jahren sind sie und ihre Puppen in der Göllnergasse in Wien-Landstraße zu Hause. Die mittlerweile 85-jährige Schwechaterin ist bis heute, gemeinsam mit Sohn Paul, die künstlerische Leiterin des „Lilarum“.

Am Samstag feierte ihr neuestes Stück „Mia und der Schattenfleck“ Premiere. Für die Konzeption der aktuellsten Produktion für Kinder ab 3 Jahren hatte Kossatz aufgrund der Corona-Pandemie deutlich mehr Zeit als sonst. „Ich wollte von der Dramaturgie ein wenig näher an das heran, was Kinder heute im Fernsehen und im Internet konsumieren“, erklärt sie im NÖN-Gespräch ihren Ansatz. Allerdings war ihr wichtig, sich nicht anzubiedern oder „wichtige Charakteristika des Theaters zu verlieren“.

Zweite Uraufführung erst 2023 geplant

In „Mia und der Schattenfleck“ erlebt die Titelheldin zusammen mit Mex, dem Schattenfleck, mehrere Abenteuer und lernen etwa dem aus allen Wolken gefallenen Regentropfenkönig das Laufen. Das Stück ist bis inklusive 19. Juni zu sehen.

Die nunmehrige Uraufführung wird für heuer auch die einzige im „Lilarum“ bleiben. Eigentlich wäre laut Kossatz im Herbst ein Stück von Christoph Bochdansky am Plan gestanden, doch die Unsicherheit durch die Pandemie ist zu groß. Daher wurde die Premiere auf Frühling 2023 verschoben.

„Den Herbst bestreiten wir mit Wiederaufnahmen, da sind wir flexibler“, hat die Theatergründerin mögliche Zwangsschließungen nach wie vor im Hinterkopf. Denn Erwartungen zu haben, hat sich Kossatz nach zwei Jahren Pandemie abgewöhnt.

„Ich hab die Hoffnung, dass wir den Herbst und Winter durchspielen können. Meinetwegen mit reduzierter Platzanzahl, aber der Betrieb soll laufen. Die Kinder brauchen das“, sagt die Schwechaterin. Die Schließungen gingen laut Kossatz auch „künstlerisch und emotional an die Substanz“.

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.