Simmeringer Parkpickerl gilt ab sofort .

Mit heute Montag tritt die Kurzparkzone im Simmeringer Zentrum in Kraft. Gültig ist sie von Montag bis Freitag (an Werktagen) zwischen 9 und 19 Uhr. Mit Parkschein oder Handy-Parken ist es erlaubt maximal drei Stunden in der ausgeschilderten Zone zu parken.