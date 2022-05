Wienerwald-Lokal: Dachsanierung dauert noch

Werbung

Der verheerende Brand Mitte März verursachte massive Schäden am Wienerwald-Lokal in der Franz Schubert-Straße. Die Sanierungsarbeiten werden auch noch eine Weile dauern, wie man seitens des Betreibers betont.

Vor allem das Dach wurde schwer in Mitleidenschaft gezogen. Die Flammen hatten sich von der Küche über die Lüftung bis in die Deckenkonstruktion ausgebreitet. So muss etwa die gesamte Dämmung erneuert werden. Der Termin für eine Wiedereröffnung sei „schwer absehbar“, gegenüber der NÖN rechnete man bei Wienerwald mit rund zwei weiteren Monaten Baustelle. Im Sommer soll das Lokal aber definitiv wieder aufsperren.

