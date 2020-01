Es ist kaum zu glauben und dennoch ist es wahr: Der Ball des Schwechater Gymnasiums geht am 15. Februar zum bereits zehnten Mal im Multiversum über die Bühne. Das Motto steht mit „Wild Wild West – wanted dead or alive“ bereits fest, die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

„Die siebten Klassen laden herzlichst dazu ein, diesen unvergesslichen Abend mit uns zu verbringen“, schreibt Livia Apolin aus der 7a in einer Aussendung. Seit September tüfteln die Schüler an Balleröffnung und Mitternachtseinlage. Für beides werden schon die Choreografien einstudiert. Das Dekoteam arbeitet derweil „am richtigen Look“ von Tischen oder Wänden und auch Film-, VIP- oder Tombolateam sind bereits am Planen.