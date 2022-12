Wirres Firmengeflecht führt in Gerichtssaal

„Einem Geschäftsführer obliegt die oberste Leitungsstelle eines Unternehmens. Er kümmert sich um einen reibungslosen Ablauf der betrieblichen Unternehmensprozesse, ist für den Gesamterfolg des Unternehmens zuständig und übernimmt sämtliche Verantwortungen für dieses.“ So lautet eine gängige Beschreibung dieser Position. Sechs Personen waren am Landesgericht Korneuburg vor einem Schöffensenat angeklagt, weil sie diese Definition ignorierten, nicht verstanden oder es nicht wissen wollten.

Der Kopf (48) einer Aneinanderreihung von Firmen in der Baubranche, die seit 2018 in Schwechat immer wieder gegründet und nach kurzer Zeit in Konkurs geschickt wurden, bekam im Februar dieses Jahres am Landesgericht seine Quittung: vier Jahre unbedingte Haft. Sechs seiner Adlaten, die er mutmaßlich als Strohmänner – ist gleich Geschäftsführer – für sein kriminelles Tun anwerben, überreden oder „reintheatern“ konnte, sahen sich mit dem Vorwurf der betrügerischen Krida konfrontiert.

Nächster Prozesstag erst im neuen Jahr

Stereotyp war die Verantwortung der sechs Männer – eines Ungarn, dreier türkischer Staatsbürger und zweier Österreicher mit türkischen Wurzeln. Nach der Buchhaltung in jener Zeit, wo die betreffenden Personen Geschäftsführer waren, gefragt: „Welche Buchhaltung?“ Gefragt wurden sie auch nach den Sozialversicherungsabgaben. Die Antwort: „Macht die Buchhaltung.“ Wessen Aufgabe es war, die Arbeiter an- und abzumelden, wollte die vorsitzende Richterin Xenia Krapfenbauer auch des Öfteren wissen. Letztendlich lief es immer auf den 48-jährigen bereits Verurteilten hinaus.

Staatsanwalt Thomas Ernst skizzierte in seinem Plädoyer ein unerfreuliches Bild der heimischen Baubranche und illustrierte das mit dem Sprachbild der „Sub-Sub-Sub-Sub-Firma“. Was er meinte, war, dass der Preisdruck in der Branche zur Ausdehnung des Legalen einlade und so „Pop-up-Firmen“ geradezu generiere. Zu fast fünfzig Prozent ist der de facto Monopolist Strabag Auftraggeber auch solcher Firmen – aller Compliance-Regeln, Zertifizierungen und Prüfungen zum Trotz.

Zumindest ein Faktum konnte am ersten Verhandlungstag geklärt werden, und zwar dieses, dass keinen der Angeklagten qua seiner Ausbildung oder Berufserfahrung irgendetwas zu einem Geschäftsführer befähigen würde. Zumindest einen weiteren Verhandlungstag wird es brauchen, das Gewirr an Firmen und Verantwortlichkeiten zu entwirren. Dieser wird aber erst im nächsten Jahr stattfinden.

