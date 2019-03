Seit knapp zweieinhalb Wochen ist die Eislaufsaison im Schwechater Freizeitzentrum beendet. Bei den Gemeindepolitikern brütet man hingegen bereits über die Zukunft des Eislaufvergnügens.

„Nicht unmittelbar, aber doch in absehbarer Zukunft werden wir technische Adaptierungen, etwa an der Kühlung, vornehmen müssen“, weiß Bürgermeisterin Karin Baier (SP). Im Zuge dieser notwendigen technischen Erneuerung wurden nun Überlegungen geboren, den Eislaufplatz zu attraktivieren. „Ich persönlich finde die Idee einer Überdachung des Platzes sehr charmant“, lässt die Stadtchefin im Gespräch mit der NÖN wissen.

Philipp Kremser, Wolfgang Zistler, Karin Baier und Lukas Szikora vor der Eishalle „Leithana“ in Bruck. | privat

Allerdings hält sie im Nachsatz unmittelbar fest, dass es sich um langfristige Überlegungen handelt. Um sich einen ersten Einblick in Sachen technischer Erneuerung und eines möglichen Daches zu verschaffen, ging es für einige Stadtpolitiker um SP-Bürgermeisterin Baier, FP-Gemeinderat Wolfgang Zistler und VP-Stadtrat Lukas Szikora nach Eisenstadt und in die Eishalle „Leithana“ in der Bezirkshauptstadt Bruck.

Anlass, über eine Ausweitung des Angebots nachzudenken, sind auch wiederkehrende Anfragen, in Schwechat eine Möglichkeit zum Eishockeyspielen für Kinder und Jugendliche zu realisieren. Mit der Überdachung wäre dies durchaus denkbar, wagt die Stadtchefin einen Ausblick in die Zukunft. Allerdings sei auch viel zu klären, „ein Dach bringt mehr Spielzeit und Leute, bedarf aber auch mehr Personal und Geld“, will Baier nicht vergessen.