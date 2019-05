Eine Überspannung könnte den Vorfall verursacht haben. Verletzt wurde niemand. Grund dürfte eine Explosion in Folge einer Störung der Stromversorgung in Schwechat, Rannersdorf und in Wien-Simmering gewesen sein.

Gegen 14 Uhr meldeten die Wiener Netze eine Versorgungsunterbrechung in Schwechat, Rannersdorf und in Wien-Simmering. Derzeit wird an der Behebung gearbeitet. In den sozialen Netzwerken berichten viele Schwechater und Rannersdorf von Strom- und Internetausfällen.

Die Störung dürfte jedoch auch gegen 15.15 Uhr zu einer Explosion im Bereich der Post an der Ecke Wiener Straße und Sendnergasse gesorgt haben. Dabei wurden zwei Kanaldeckel durch die Luft geschleudert. Wie Polizeisprecher Heinz Holub gegenüber der APA berichtet, dürfte dabei aber niemand verletzt worden sein. Lediglich ein Auto soll beschädigt worden sein.

Schwechater Feuerwehr, Polizei und Techniker der EVN sind derzeit vor Ort, um der genauen Ursache auf den Grund zu gehen.