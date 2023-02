Schwechater Flughafen-Zoll stoppt Äffchen-Transport

„Ein Vergehen gegen den Artenschutz ist kein Kavaliersdelikt, sondern ein Straftatbestand, den unsere Behörde sehr ernst nimmt und den wir vehement verfolgen“, betont Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) in einer Aussendung am Montag. Darin wurde bekanntgegeben, dass dem Zoll ein „großer Erfolg im Artenschutz“ gelungen sei.

So wurde der Transport von zehn Zwergseidenäffchen, zwei Kaiserschnurbarttamarinen sowie einem Rotbauchtamarin am Flughafen gestoppt. Die Tiere sollten von Tschechien aus über Schwechat nach Malaysia geflogen werden.

Die Äffchen zählen zu den schutzbedürftigen Tieren und dürften nur unter bestimmten Voraussetzungen gehandelt werden. Als Transportgrund waren Zuchtzwecke angegeben, für die Reise hätten die Tiere gechipt sein müssen. Das waren sie aber nicht. Zudem dürften die Begleitdokumente gefälscht worden sein.

Aufgrund des Aufgriffs wurde ein Finanzstrafverfahren eingeleitet. Das Vergehen ist mit einer Strafe von bis zu 20.000 Euro bedroht. Die Tiere sind nun im Tierschutzhaus in Vösendorf untergebracht. „Wir sind froh, dass wir den Tieren so kurzfristig eine vorübergehende Unterkunft bieten können. Einen Platz für 13 Affen in kurzer Zeit zu arrangieren, ist selbst für uns im größten Tierschutzhaus Österreichs, keine einfache Angelegenheit. Bei uns geht es den Tieren nun gut, sie fressen brav und haben sich schon eingelebt,“ sagt Tierschutzhausleiter Stephan Scheidl.

