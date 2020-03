Das Angebot richtet sich nicht nur an Personen aus der Risikogruppe, sondern auch an jene die sich in Quarantäne befinden oder die ihre Besorgungen aus anderen Gründen nicht selbstständig erledigen können. Ist dies der Fall kann von Montag bis Freitag zwischen 8 und 16 Uhr sowie am Samstag von 8 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer 0664/8475528 angerufen werden.

Als Lieferanten fungieren dabei Gemeinderäte und Stadtbedienstete, die sich freiwillig für die Aktion gemeldet haben. Sie erledigen die Botengänge. Einzige Einschränkung: Die Besorgungen müssen in Schwechat oder den Katastralgemeinden Rannersdorf, Mannswörth oder Kledering erledigt werden können.

Und so funktionierts: