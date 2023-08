Karl Martin Sukopp greift mit 94 Jahren noch einmal zum Meißel

„Frauen waren immer schon Inspiration für mich als Künstler und Bildhauer“, meinte Karl Martin Sukopp beim NÖN-Besuch in seinem Atelier. 1964 schuf der heute 94-Jährige unter anderem eine Frauenfigur, einmal aus Beton und einmal aus Bronze. „Mein Modell war damals eine Schwechater Dirne“, erzählt der akademische Bildhauer, Maler und Grafiker. Seit 2020 hat Sukopp nicht mehr im Atelier gearbeitet, doch jetzt hat in sein Sohn, Theatermaler Paul Sukopp, motiviert, diese Frauenfigur noch einmal in einem neuen Material abzugießen.

„Wir wollten das Acrylharz auf Wasserbasis einmal ausprobieren“, meinte Paul Sukopp dazu. Gemeinsam haben Vater und Sohn die Negativform am Original abgenommen und anschließend die neue Figur aus „Acrystal“ gegossen. „Eigentlich arbeite ich nicht mehr künstlerisch. Mein Fokus liegt jetzt mehr auf meiner Familie“, meinte der Bildhauer und letzte Präsident des „Neuen Hagenbundes“ (der etwa gleichzusetzen ist mit der Wiener Sezession). Der in Mannersdorf geborene und seit Jahrzehnten in Schwechat lebende Karl Martin Sukopp wird am 4. November 95 Jahre. Er hat vier Söhne, zwei Töchter, acht Enkelkinder und drei Urenkel.