Am Welttag der sozialen Gerechtigkeit am Samstag, 20. Februar wird in Schwechat protestiert. Die Kulturszene der Stadt rund um das Team des Theater Forums will mit ihrem Trauerzug von der Ehrenbrunngasse zum Rathausplatz auf die prekäre Situation der Künstler und Kulturdienstleister in Corona-Zeiten aufmerksam machen.

Wichtig ist den Veranstaltern, dass es nicht um die Bagatellisierung der Pandemie geht. Sondern letztlich darum, dass die Corona-Krise nicht dazu missbraucht werden darf, um "Menschen- und Freiheitsrechte auszuhebeln". Daher bittet man die Teilnehmer auch eindringlich die geltenden Covid-19-Schutzmaßnahmenverordnung einzuhalten.

Höhepunkt der Aktion wird die Trauerrede von Staatssekretärin Mag. Andrea Mayer, verkörpert von der Schwechater Kabarettistin Aida Loos, vor dem Rathaus sein. Mit dem Trauerzug samt Trauerfeier soll auf die "aufkommende soziale Ungerechtigkeit, das ungerechte Verteilen der Mittel zur Krisenbewältigung sowie Spaltung und Entsolidarisierung der Gesellschaft" aufmerksam gemacht werden.