Kahler mit OSV-Rekord zur Olympia-Norm über 800 m .

Marlene Kahler hat am Samstag beim Schwimm-Meeting in Berlin über 800 m Kraul in 8:32,51 Minuten einen neuen OSV-Rekord aufgestellt und nach den 1.500 m auch die Olympia-Norm über die zweitlängste Kraul-Distanz geschafft.