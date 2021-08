Veränderung in der ÖVP Zwölfaxing. Beim Ortsparteitag hatten die Anwesenden am Donnerstag der Vorwoche einen (teilweise) neuen Parteivorstand zu bestellen und auch für das Amt des Obmannes der Ortspartei stand eine Veränderung an. Es galt den Nachfolger für Ulrike Holzer, die seit 2011 an der Spitze der ÖVP gestanden hatte, ins Amt zu wählen. Einstimmig in dieses Amt gewählt worden ist der 51 Jahre alte Sebastian Zell.

Was die abtretende Obfrau und ihr Nachfolger über den Wechsel zu sagen haben und wer neu im Parteivorstand tätig sein wird lesen Sie in der kommenden Printausgabe der NÖN Schwechat vom 18. August 2021.